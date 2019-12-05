Блокчейн в Казахстане законодательно зарегулируют

Технологии блокчейн в Казахстане будут законодательно урегулированы. По словам экспертов, законодательное регулирование – одно из направлений развития данной технологии в стране. Отвечая на вопрос, почему это необходимо сделать, координатор Ассоциации развития блокчейн в Казахстане Сергей Путра отметил, что в первую очередь стоит вопрос защиты населения от мошеннических проектов.

«Когда системы будут иметь контроль, возможно, многие наши люди не попадутся на какие-то цифровые активы, которые они покупают, а те через месяц падают до нуля», – отметил специалист. Данные вопросы и регулирование блокчейн-технологий обсудили на конференции, которая состоялась на площадке Astana Hub.

Как рассказали участники мероприятия, имеется общий тренд в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» по развитию как вычислительной, так и телекоммуникационной инфраструктуры. В стране развивается благоприятный инвестиционный климат в отношении блокчейн-технологий и цифрового майнинга.

«Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры, наличие энергопрофицита в северных регионах страны, относительно дешевая цена на электроэнергию в Казахстане по сравнению со всем миром дают предпосылки для того, чтобы цифровой майнинг стал значимой частью цифровой экономики», – рассказал координатор Ассоциации блокчейна Мади Сакен.

Отметим, в настоящее время в Казахстане реализуются пилотные проекты на основе блокчейн. Так, в их числе проект Минфина в части администрирования НДС, проект «Информационно-учетного центра», касающийся учета зерновых расписок, «Инвест Онлайн» – мобильное приложение Нацбанка на базе блокчейн, НАО «Правительство для граждан» тестирует решение по учету залога имущества, перевод земельного кадастра.

«Для обеспечения прозрачного учета информации и купирования рисков, связанных с фальсификацией данных, в первую очередь государство смотрит на те сферы применения, которые нуждаются не только в доверии, но и в прозрачном и неизменном учете информации, например госзакупки», – продолжил Мади Сакен.

Как рассказала аналитик холдинга «Зерде» Камилла Амиржан, в настоящее время разрабатывается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования цифровых технологий». По ее словам, вопросы квалификации цифровых активов и регулирования криптовалют также являются актуальными. Это связано не только с тем, что необходимо купировать риски, связанные с оборотом криптовалют и развитием отрасли, но и с необходимостью урегулирования отношения между МФЦА, имеющего свои нормативные акты, регулирующие криптобизнес. Как стало известно, МФЦА в 2018 году принял нормативные акты, определяющие регулирование сделок с криптовалютами с бизнесом, зарегистрированным на территории финансового центра.

«В общем, законодательно вопрос до сих пор не отрегулирован. Соответственно, криптобизнес и криптовалюты относятся к серой зоне. Мы наблюдаем ситуацию, когда банки не готовы проводить операции с криптовалютами», – поделился Мади Сакен. Данный законопроект будет обсуждаться в Парламенте в начале следующего года. По словам разработчиков, в отношении технологии блокчейн открытым является вопрос, следует ли ее прописывать и стандартизировать? Здесь мнения разнятся, часть рынка считает, что технологии блокчейн не надо прописывать на уровне закона, так как это принцип технологической нейтральности. Но, с другой стороны, наблюдается тенденция, связанная с тем, что в Казахстане госорганам и бизнесу комфортнее что-то внедрять, если это прописано на уровне закона. Как отмечают специалисты, возможно было пойти по пути многих развитых цифровых экономик, которые не регулируют блокчейн на законодательном уровне. В то же время, по их словам, законодательное регулирование в Казахстане имеет смысл с точки зрения ускорения блокчейн-технологии на госуровне. С точки зрения стандартизации эксперты придерживаются мнения, что технологии не должны регулироваться обязательными требованиями, государство имеет право создать требования только в отношении государственных блокчейн- систем.

Платить налог с криптовалют?

Как сообщили на конференции, что касается майнинга, то введено понятие в закон о цифровизации. Данное определение говорит о майнинге как особом технологическом процессе, необходимом для обеспечения целостности блокчейн-сети. Майнинг вызывает правовые регуляторные вопросы, связанные с тем, что в процессе майнинга происходит генерация криптовалют.

«Возникают следующие вопросы: человек, который может получить криптовалюту в качестве вознаграждения, должен ли оплатить налог? В каком случае можно считать майнинг предпринимательской деятельностью? Можно ли считать полученные криптовалюты объектом налогообложения или нет? Разработчиками был предложен следующий подход, что майнинг является не предпринимательской деятельностью, а технологическим процессом. Цифровые активы – криптовалюты, полученные в процессе майнинга, не являются объектом налогообложения. Но когда криптовалюта была обменена на реальные деньги, то они уже являются объектом налогообложения», – резюмировал Мади Сакен.