Bitfinex запустила зарегистрированную в Казахстане платформу для торговли токенизированными акциями

Криптовалютная биржа Bitfinex запустила платформу Bitfinex Securities для торговли токенизированными акциями и облигациями. Она зарегистрирована в Казахстане на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает forklog.com.
Bitfinex Securities позволит компаниям размещать токенизированные ценные бумаги, а пользователи смогут инвестировать и торговать ими. Платформа нацелена на компании, которые хотят получить публичный статус путем размещения токенов.
Площадка имеет ограниченную лицензию МФЦА, сообщили The Block представители Bitfinex Securities. До получения полной лицензии биржа ограничит размер привлеченного капитала до $15 млн, а число участников — до 1000.
Технический директор Bitfinex Securities Паоло Ардоино, занимающий аналогичную должность в компании Tether, объяснил выбор юрисдикции тем, что Астана становится одной из финансовых столиц Азии и имеет «тщательный» процесс регулирования.
Он добавил, что площадка добивалась получения лицензии от МФЦА полтора года.
Bitfinex Securities будет недоступна для жителей США, Канады, Швейцарии, Венесуэлы, Австрии и Италии. Для торговли на площадке пользователям необходимо пройти KYC-процедуры.
ForkLog обратился за дополнительными комментариями к МФЦА.
Напомним, на территории центра действует особый правовой режим, позволяющий запускать в Казахстане связанные с криптовалютами инициативы. В местной «Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров» подчеркнули в разговоре с ForkLog, что законодательство позволяет резидентам МФЦА оказывать услуги не только жителям страны.
В июле в МФЦА предложили установить лимиты для розничных инвесторов на приобретение криптовалют.
Фото: cryptopolitan.com