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07.09.2021

Bitfinex запустила зарегистрированную в Казахстане платформу для торговли токенизированными акциями

Bitfinex запустила зарегистрированную в Казахстане платформу для торговли токенизированными акциями

Криптовалютная биржа Bitfinex запустила платформу Bitfinex Securities для торговли токенизированными акциями и облигациями.

Криптовалютная биржа Bitfinex запустила платформу Bitfinex Securities для торговли токенизированными акциями и облигациями. Она зарегистрирована в Казахстане на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает forklog.com.

Bitfinex Securities позволит компаниям размещать токенизированные ценные бумаги, а пользователи смогут инвестировать и торговать ими. Платформа нацелена на компании, которые хотят получить публичный статус путем размещения токенов.

Площадка имеет ограниченную лицензию МФЦА, сообщили The Block представители Bitfinex Securities. До получения ​​полной лицензии биржа ограничит размер привлеченного капитала до $15 млн, а число участников — до 1000.

Технический директор Bitfinex Securities Паоло Ардоино, занимающий аналогичную должность в компании Tether, объяснил выбор юрисдикции тем, что Астана становится одной из финансовых столиц Азии и имеет «тщательный» процесс регулирования.

Он добавил, что площадка добивалась получения лицензии от МФЦА полтора года.

Bitfinex Securities будет недоступна для жителей США, Канады, Швейцарии, Венесуэлы, Австрии и Италии. Для торговли на площадке пользователям необходимо пройти KYC-процедуры.

ForkLog обратился за дополнительными комментариями к МФЦА.

Напомним, на территории центра действует особый правовой режим, позволяющий запускать в Казахстане связанные с криптовалютами инициативы. В местной «Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров» подчеркнули в разговоре с ForkLog, что законодательство позволяет резидентам МФЦА оказывать услуги не только жителям страны.

В июле в МФЦА предложили установить лимиты для розничных инвесторов на приобретение криптовалют.

Фото: cryptopolitan.com

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КриптовалютаКазахстан
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