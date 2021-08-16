Биржи Азии в основном снижаются на сохранении опасений по COVID-19

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в регионе, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37% — до 3529,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,2%, до 2463,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,84%, до 26170 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,4% — до 7598,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,8%, до 27473,5 пункта. Биржа Южной Кореи в понедельник закрыта в связи с выходным днем. В пятницу индекс KOSPI закрылся на уровне 3171,29 пункта.

Инвесторов по-прежнему беспокоит ухудшение эпидемиологической ситуации в Азии. Некоторые страны региона, в частности, Япония, Таиланд и Малайзия, продолжают обновлять рекорды суточной заболеваемости коронавирусом. Это ставит под угрозу восстановление экономики региона.

"Это растягивает и без того затянутые сроки формирования коллективного иммунитета, вызывает необходимость периодического введения карантина, чтобы приостановить рост заболеваемости. Азия остается эпицентром распространения (коронавируса – ред.), число заразившихся за выходные выросло во Вьетнаме, на Филиппинах и в Таиланде", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).

Трейдеры также обратили внимание на статистику по региону. Так, промышленное производство в Китае в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%. Объем розничных продаж за июль также оказался хуже прогнозов – показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%. Безработица в КНР в июле выросла до 5,1% с июньских 5%.

Вместе с тем данные по Японии оказались лучше прогнозов. ВВП страны в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) вырос на 1,3%, в квартальном выражении – на 0,3%. Промпроизводство в стране в июле выросло на 6,5% в месячном выражении вместо ожидавшихся 6,2%.