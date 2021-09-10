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10.09.2021

Билл Гейтс инвестировал в создание таблеток от коронавируса

Билл Гейтс инвестировал в создание таблеток от коронавируса

Стартап Exscientia подписал с Фондом Билла и Мелинды Гейтс четырехлетний контракт, стоимость которого может достигать 70 миллионов долларов.

Стартап Exscientia, который с помощью искусственного интеллекта разрабатывает лекарства, подписал с Фондом Билла и Мелинды Гейтс четырехлетний контракт, стоимость которого может достигать 70 миллионов долларов. В обмен на деньги фонд получит долю в Exscientia. Планируется, что часть полученных средств пойдет на создание новых противовирусных таблеток для лечения COVID-19 и предотвращения пандемий в будущем. Это уже второе денежное вложение Гейтсов в фирму, сообщает CNBC.

Фирма в данный момент работает над методами лечения коронавирусов, в особенности COVID-19, а также гриппа и вируса Nipah, передающегося от животного к человеку и провоцирующего респираторные заболевания. Exscientia утверждает, что ее искусственный интеллект может сократить время, необходимое для изобретения препаратов для борьбы с коронавирусом, на 20 процентов. «Продолжающаяся пандемия COVID-19 подчеркивает безотлагательность разработки безопасных и эффективных лекарств широкого спектра действия для расширения нашего арсенала средств против вирусов и их штаммов», — резюмировал генеральный директор Exscientia Эндрю Хопкинс. Он видит большой потенциал терапевтического применения так называемых «малых молекул» (низкомолекулярных веществ, которые могут достаточно быстро проникать внутрь клеток и достигать своих «мишеней»).

Exscientia уже разрабатывала медикаменты при помощи искусственного интеллекта. Так, при сотрудничестве с японским производителем лекарств Sumitomo Dainippon Pharma были выпущены два препарата для лечения психических заболеваний. Сейчас лекарственные средства проходят клинические испытания. Стартап также самостоятельно разработал препарат для борьбы со злокачественными опухолями.

Фото: fortune.com

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