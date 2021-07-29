Безработица в Германии в июле снизилась до 5,7% с 5,9% в июне, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения уровня безработицы до 5,8%. Показатель июня сохранился на уровне 5,9%.

Число безработных в Германии снизилось на 91 тысячу по сравнению с июнем и составило 2,598 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 5,6% с 5,7% в июне, число безработных при этом уменьшилось до 2,59 миллиона с 2,614 миллиона человек.