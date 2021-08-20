Безос вновь возглавил рейтинг самых богатых людей в мире
Основатель Amazon Джефф Безос опять стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, следует из данных рейтинга Real-Time.
Основатель Amazon Джефф Безос опять стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, следует из данных рейтинга Real-Time.
Утром в четверг, 19 августа, капитал бизнесмена составлял $185,9 млрд — на 900 млн больше, чем у владельца LVMH Бернара Арно.
Арно сместил Безоса с первой строчки в конце июля, когда основатель Amazon лишился почти $14 млрд. Тогда состояние Безоса сократилось из-за обрушения ценных бумаг гиганта электронной коммерции на 7,56%.
Фото: kommersant.ru
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