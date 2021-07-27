Безос предложил NASA покрыть расходы на $2 млрд в обмен на контракт на строительство лунного посадочного модуля

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос предложил американскому космическому агентству NASA покрыть его расходы суммой до $2 млрд в обмен на контракт на строительство лунного посадочного модуля, который будет использоваться в будущем для высадки астронавтов на Луну, пишет CNBC.

Нужно отметить, что компанию Безоса опередила SpaceX Илона Маска, с которой NASA заключила единственный пока существующий контракт на $2,89 млрд на строительство следующего лунного посадочного модуля с экипажем в рамках программы Human Landing Systems.

Перед тем, как выбрать победителя конкурса, NASA предоставило трем компаниям — SpaceX, Blue Origin и Dynetics — 10-месячные контракты на исследования для начала работы над лунными посадочными модулями.

Безос решил пойти ва-банк и предложил NASA в обмен на контракт с фиксированной ценой на строительство лунного модуля отказ его компании Blue Origin от всех причитающихся ей выплат в размере до $2 млрд в течение этого и двух следующих финансовых лет. Помимо этого, Blue Origin также будет финансировать свою собственную миссию по выходу на низкую околоземную орбиту.

В своем письме управляющему NASA Биллу Нельсону Джефф Безос так объясняет свои шаги:

«Это предложение не является отсрочкой, а представляет собой прямой и постоянный отказ от платежей».

По мнению Безоса, NASA допустило просчет, сделав ставку только одну компанию — SpaceX.

«Вместо расчета на один источник NASA должно принять оригинальную стратегию конкуренции, — сказал Безос. — Без конкуренции, вскоре после заключения контракта NASA будет ограничена в возможностях, поскольку будет пытаться договориться о пропущенных сроках, изменениях конструкций и перерасходе средств».

Напомним, что сам Безос на прошлой неделе совершил полет на околоземную орбиту вместе с тремя другими пассажирами, на ракете New Shepard, спроектированной его компанией Blue Origin, где находился в условиях невесомости, прежде чем капсула вернулась на Землю и приземлилась через 10 минут 10 секунд. Помимо Безоса другой бизнесмен и конкурент-миллиардер Ричард Брэнсон также слетал недавно в космос на корабле своей компании Virgin Galactic. Брэнсон делает ставку на космический туризм и продает места по цене от $200 тыс. до $250 тыс. за билет.

По заявлению компании Blue Origin, она продала билеты на будущие пассажирские рейсы на край космоса почти на $100 млн.

Рынок туризма представляет собой лишь одну из составляющих космической экономики, стоимость которой составляет не менее $420 млрд.

Фото: ria.ru