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Finance.kz
Finance.kz
16.12.2019

Белоруссия подписала кредитное соглашение с Банком развития Китая на 3,5 млрд юаней

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович в понедельник подписал кредитное соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о предоставлении суверенного срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней, сообщается в пресс-релизе Минфина.

В пресс-релизе поясняется, что кредит не связан с конкретным проектом, средства могут быть направлены на общие цели, например, на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.

Как сообщалось, в соответствии с указом президента Белоруссии кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн) привлекается сроком на пять лет.

Минфин Белоруссии летом заявил о намерении привлечь кредит Банка развития Китая в связи с отсутствием прогресса в диалоге по выделению российского госкредита на $600 млн.

Ранее Минск привлекал только связанные кредитные ресурсы из Китая, направленные на реализацию инвестиционных проектов и предусматривающие импорт китайского оборудования и услуг по реализации проекта.

По данным Минфина, внешний госдолг Белоруссии на 1 ноября 2019 года составил $16,6 млрд, сократившись за январь-октябрь на 2%.

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