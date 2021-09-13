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В прошлый понедельник, в 4:52

Белоруссия намерена закупить у России вооружение на более чем на $1 млрд

Белоруссия намерена закупить у России вооружение на более чем на $1 млрд

Белоруссия планирует закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам.

Белоруссия планирует закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам, посещая в ходе военных учений "Запад-2021" Обуз-Лесновский полигон под Барановичами.

"Президент рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400", - говорится в сообщении госагентства БЕЛТА.

1 сентября Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400.

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - сказал Лукашенко.

По словам президента, речь идёт о самом современном оборудовании. "Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021"), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил Лукашенко.

Ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", что вопрос о поставке Белоруссии систем ПВО С-400 пока не перешел в практическую плоскость.

"В практическую еще не перешел, но уж с такой страной братской как Беларусь мы естественно не видим причин, чтобы прохладно к этому относиться", - сказал он 25 августа на форуме "Армия-2021". "В случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки", - сказал Шугаев.

9 августа Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в покупке российской зенитной ракетной системы С-400 и рассчитывает на положительное решение руководства России.

Фото: kp.ua

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