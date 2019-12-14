Банки России предложили возвращать деньги отправителю при сомнительных переводах

В Ассоциации банков «Россия» предложили возвращать деньги отправителю, если клиент вовремя не ответил на звонок банка для подтверждения операции. Так банки хотят бороться с мошенническими переводами, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Также кредитные организации предлагают увеличить срок блокировки перевода. Сейчас банк может «заморозить» сомнительную операцию на два дня. Если за это время банк не получит подтверждение операции, кредитная организация должна будет возобновить перевод.

Представитель ЦБ заявил изданию, что увеличение срока «заморозки» операции «не принесёт положительного эффекта». Идею возвращать деньги отправителю он не прокомментировал.

Действующий механизм нужно полностью отменить или оставить возобновление перевода на усмотрение банка, считает директор по мониторингу операций и диспутам «Альфа-банка» Алексей Голенищев. Начальник управления правовой экспертизы «Открытия» Сергей Селезнев поддержал эти предложения и отметил, что они не должны усложнить процедуру для других клиентов.

Такое предложение банки могли внести из-за высокой доли недозвона до клиентов, считает начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Инициативу поддержали не все банки. ВТБ и «Райффайзенбанк» не участвуют в обсуждении и не видят необходимости в изменениях, рассказали их представители. «Любые блокировки операций повышают затраты и риски банков на сопровождение процесса, а также требуют дополнительных человеческих ресурсов для поддержки этой работы», — объяснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.