Банкам России могут дать доступ к данным ФНС для расчета долговой нагрузки физлиц

Банк России предложил использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС) для расчета показателей долговой нагрузки заемщиков. ЦБ намеревается дать банкам доступ к сведениям о выплатах в пользу физических лиц, которые содержит информационная система ФНС. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа, который подготовил ЦБ.

Документом вносятся изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Для расчета показателя долговой нагрузки заемщика в проекте предлагается «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС». Такие данные банкам нужны, чтобы сравнивать доходы физических лиц с их обязательствами по кредитам при определении долговой нагрузки.

По словам опрошенных газетой банкиров, получение доступа к сведениям в информсистеме ФНС повысит объективность расчетов банков, повысит доступность кредитования и облегчит процедуру сбора документов для получения кредита заемщикам. В частности, избавит заемщиков от необходимости получать справки с места работы. Кроме того, доступ к сведениям налоговиков позволит выявлять недостоверные данные о доходах заемщиков.

В проекте документа меняются подходы и к использованию информации из бюро кредитных историй. Если сведения, предоставленные бюро, не позволяют определить среднемесячные платежи по кредитам, для их расчета может быть использована другая документально подтвержденная информация. Для этого достаточно оценки банка, который признает ее достоверной и актуальной. Нововведение упростит и ускорит процедуру оценки кредитной нагрузки, считают в банках. Правозащитники не видят существенных рисков для заемщиков в планируемых изменениях, пишет газета.