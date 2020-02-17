Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Вчера, в 3:22

Банкам России могут дать доступ к данным ФНС для расчета долговой нагрузки физлиц

Банк России предложил использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС) для расчета показателей долговой нагрузки заемщиков. ЦБ намеревается дать банкам доступ к сведениям о выплатах в пользу физических лиц, которые содержит информационная система ФНС. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа, который подготовил ЦБ.

Документом вносятся изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Для расчета показателя долговой нагрузки заемщика в проекте предлагается «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС». Такие данные банкам нужны, чтобы сравнивать доходы физических лиц с их обязательствами по кредитам при определении долговой нагрузки.

По словам опрошенных газетой банкиров, получение доступа к сведениям в информсистеме ФНС повысит объективность расчетов банков, повысит доступность кредитования и облегчит процедуру сбора документов для получения кредита заемщикам. В частности, избавит заемщиков от необходимости получать справки с места работы. Кроме того, доступ к сведениям налоговиков позволит выявлять недостоверные данные о доходах заемщиков.

В проекте документа меняются подходы и к использованию информации из бюро кредитных историй. Если сведения, предоставленные бюро, не позволяют определить среднемесячные платежи по кредитам, для их расчета может быть использована другая документально подтвержденная информация. Для этого достаточно оценки банка, который признает ее достоверной и актуальной. Нововведение упростит и ускорит процедуру оценки кредитной нагрузки, считают в банках. Правозащитники не видят существенных рисков для заемщиков в планируемых изменениях, пишет газета.

Другие новости по темам:
НалогиМировые новостиРоссия
Finance.kz
Finance.kz
Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
Через 10-15 лет в Казахстане может начаться дефицит меди, свинца и некоторых редких металлов, передает "Хабар 24".
Сегодня, в 5:18
Казахстанцы переслали до 40,5 млн посылок за прошлый год
Казахстанцы переслали до 40,5 млн посылок за прошлый год
Объем рынка электронной торговли Казахстана только за 2019 год увеличился в 1,8 раз и превысил 700 млрд тенге.
Сегодня, в 5:14
Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в РК до 2025 года
Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в РК до 2025 года
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен проект Концепции Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы
Сегодня, в 5:07
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения