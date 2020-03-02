Банк ВТБ (Казахстан) успешно прошел процедуру оценки качества активов (AQR)

Банк ВТБ (Казахстан) успешно прошел процедуру независимой оценки качества активов банков второго уровня (AQR - Asset Quality Review). Итоги AQR огласили 28 февраля 2020 года представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка Республики Казахстан.

"Результаты AQR подтвердили высокий кредитный рейтинг Банка ВТБ (Казахстан), а также продемонстрировали, что банк использует эффективную, грамотно сбалансированную систему риск-менеджмента, благодаря которой докапитализация нам не требуется. Согласно информационному бюллетеню Национального банка РК, направленному ВТБ по результатам независимой оценки активов, банк имеет достаточный запас капитала, превышающий определенные Нацбанком нормативы, кроме того регулятор не требует от банка дополнительного формирования провизий по кредитному портфелю. Мы комфортно чувствуем себя на финансовом рынке страны и продолжаем реализацию стратегии органического роста", - отметил председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.

Стоит отметить, что оценка качества активов, впервые проведенная регулятором в Казахстане – это серьезный шаг в сторону взросления банковской отрасли Казахстана. Рынок и общество в целом должны знать, в каком состоянии у нас сегодня находится сектор. И в этом направлении AQR – серьезное упражнение со стороны финрегулятора, которое позволило определить точки напряженности в системе и направить силы на устранение этих моментов.

По данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings у ВТБ (Казахстан) один из самых высоких кредитных рейтингов среди всех БВУ Казахстана рейтинги «BB+/B», с прогнозом «Стабильный». Банк 10 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана и продолжит активно совершенствовать свои сервисы, продукты и услуги. Как и прежде, приоритетом для ВТБ остается комфорт клиентов и надежность.