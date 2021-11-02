Банк Standard Chartered в III квартале удвоил прибыль почти до $1 млрд

Об этом говорится в финансовом отчете банковской группы, размещенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.

С июля по сентября доналоговая прибыль возросла на 129% и достигла $996 млн по сравнению с показателем $435 млн за аналогичный период прошлого года. Прибыль после уплаты налогов составила $767 млн по сравнению со $161 млн в третьем квартале 2020 года, явствует из отчета.

"Группа показала высокие результаты в третьем квартале 2021 года, несмотря на то что условия [для бизнеса] оставались непростыми", - отмечается в документе. Тем не менее, стоимость акций банка на Гонконгской фондовой бирже во вторник практически не изменилась и осталась на уровне 52,8 гонконгского доллара за бумагу ($6,8).

Большую часть своих доходов Standard Chartered получает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это один из трех коммерческих банков, официально уполномоченных заниматься эмиссией валюты Гонконга.

Фото: bloomchain.ru