Bank of America снизил целевую цену Virgin Galactic на 39%

Bank of America Corp снизил целевую цену по акциям Virgin Galactic на 39% — с $41 до $25 долларов, сообщает Market Insider.

Аналитики банка отметили задержки в расписании коммерческих космических полетов компании и отсутствие катализаторов роста бумаг в краткосрочной перспективе.

Акции Virgin Galactic упали примерно на 1% в пятницу до $23,99, за неделю падение составило 4,8%.

BofA заявил, что более длительное техническое обслуживание корабля Virgin Eve Mothership задержит первый коммерческий пассажирский рейс компании до конца третьего квартала 2022 года, тогда как полет был запланирована на начало 2022 года.

Это приведет к снижению краткосрочных оценок прибыли, считают аналитики. В долгосрочной перспективе они также ожидают, что план Virgin по орбитальным полетам с туристами на борту осуществится только в 2035 году, а не в 2028 году, как они считали ранее.

В условиях задержки акциям Virgin Galactic не хватает краткосрочных катализаторов для роста, отмечает BofA. Акции также могут столкнуться с понижательным давлением, поскольку следующий lock-up период истекает в октябре.

Акции Virgin Galactic выросли на 1,9% с начала года.

Фото: vedomosti.ru