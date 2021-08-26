Банк Кореи повысил ставки из-за долговых рисков

Банк Кореи в четверг повысил ключевую ставку впервые почти за три года, так как быстрый рост потребительского долга угрожает экономике.

Регулятор первым среди ведущих ЦБ Азии начал отход от денежно-кредитной политики эпохи пандемии.

Глава центробанка Ли Чжу-Йол предположил, что ЦБ может продолжить ужесточение политики после того, как данные указали на перегрев четвертой по величине экономики Азии.

"Мы не будем торопиться, но мы также не будем откладывать", - сказал Ли на пресс-конференции, отвечая на вопрос о сроках дополнительного ужесточения.

"Что касается сроков дальнейших повышений, мы рассмотрим, как будет развиваться ситуация с COVID-19, и изменения в политике ФРС, которые окажут важное влияние на нас, а также на то, как будут проявляться финансовые дисбалансы".

Регулятор повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, как и ожидали большинство аналитиков.

Центральный банк также повысил прогноз инфляции на 2021 год до 2,1% с 1,8% ранее, что указывает на формирование условий для дальнейшего ужесточения политики.

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