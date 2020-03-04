Банк Канады снизил ставку на 0,5 процентного пункта

Банк Канады в среду, 4 марта, объявил о снижении ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1,25%. Он объяснил это реакцией на распространение коронавируса, представляющего угрозу для канадской и мировой экономики. Из-за вспышки вируса деловая активность в ряде стран снизилась и были нарушены цепочки поставок, это негативно отразилось на ценах на сырье и способствовало ослаблению канадского доллара, отметил центробанк. Также он заявил о готовности принять дополнительные меры для поддержки экономики в случае необходимости.

Аналогично накануне поступила Федеральная резервная система США, опустив ставку федерального финансирования на 0,5 п. п. до 1–1,25%. Причем ФРС впервые со времен финансового кризиса 2008 г. снизила ее, не дожидаясь планового заседания, которое должно состояться 17–18 марта.

Также 3 марта центробанки Австралии и Малайзии снизили процентные ставки на 0,25 п. п. до 0,5 и 2,5% соответственно. Ранее Банк Японии пообещал принять меры в ответ на негативное влияние коронавируса.