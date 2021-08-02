Банк HSBC за полгода более чем удвоил прибыль и объявил о выплате дивидендов

Британско-гонконгский банковский гигант HSBC за первую половину текущего года более чем удвоил прибыль и пообещал выплатить за этот период дивиденды акционерам. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник отчет финансового холдинга на Гонконгской фондовой бирже.

"Прибыль после уплаты налогов в первом полугодии 2021 года составила $8,4 млрд, что на $5,3 млрд выше, чем за первую половину 2020 года", - отмечается в документе. При этом доналоговая прибыль поднялась на $6,5 млрд - до $10,8 млрд.

"Мы были прибыльными в каждом регионе в первом полугодии, чему способствовало покрытие по ожидаемым кредитным убыткам", - отметил исполнительный директор банка Ноэль Куинн.

Отчетность за второй квартал и за полгода в целом превзошла ожидания аналитиков. Вместе с тем банк объявил о выплате акционерам дивидендов в размере по 7 центов за обыкновенную акцию.

По итогам торгов на Гонконгской фондовой бирже ценные бумаги HSBC подорожали на 0,93% - до 43,45 гонконгских долларов за единицу ($5,6), свидетельствуют данные этой площадки.

Фото: wsj.com