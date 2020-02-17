Банк Хоум Кредит привлек $100 млн долларов на развитие кредитной деятельности

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (Fitch Ratings, B+), один из ведущих банков, специализирующихся на предоставлении потребительских кредитов в Казахстане, успешно закрыл свою первую сделку по привлечению синдицированного займа, который также является первым синдицированным займом, привлеченным казахстанским коммерческим банком более чем за 10 лет.

Синдицированный кредит был организован ПАО «Совкомбанк» (Россия), выступившим в качестве первоначального кредитора (Original Lender) и кредитного управляющего (Agent).

Кредитное соглашение было подписано сроком на 24 месяца. Первоначальная сумма кредита составила 100,000,000 долларов США на фоне значительного интереса со стороны инвесторов. Кредитное соглашение содержит возможность увеличения общей суммы кредита до 150,000,000 долларов США. Соглашение регулируется английским правом, юридическое сопровождение вела компания Herbert Smith Freehills CIS LLP. Привлеченные средства планируется направить на общие корпоративные цели, в том числе на развитие кредитной деятельности.

«Для банка это успешное дебютное привлечение финансов на международном рынке является признанием выигрышной стратегии банка, стабильного финансового состояния и, в общем, устойчивости бизнес-модели Группы и ее адаптации к условиям ведения бизнеса в Казахстане. Завершение сделки в кратчайшие сроки демонстрирует интерес инвесторов как к страновому риску Казахстана в целом, так и долговым инструментам нашего банка в частности. Благодарим Совкомбанк за высокий уровень организации кредита, оперативное принятие решений и профессионализм сотрудников», – сказала Анастасия Фокина, финансовый директор и член правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит».

«Совкомбанк рад выступить партнером ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в рамках реализации дебютного синдицированного кредита клиента, а также расширить масштаб и географию сотрудничества с Группой Home Credit», – отметил Михаил Автухов, заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока, член правления ПАО «Совкомбанк».