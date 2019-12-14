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Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
14.12.2019

Азиатский банк одобрил финансирование строительства ветровой электростанции в Жамбылской области

12 декабря 2019 года на Совете директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций одобрен к финансированию первый казахстанский проект «Проект строительства ВЭС Жанатас на 100 МВт в Жамбылской области», а также первый проект в сфере ветроэнергетики в своей практики. 

ВЭС является самым крупным на территории Центральной Азии. Проект будет способствовать развитию возобновляемых источников энергии в Казахстане, обеспечивая экологически чистое производство электроэнергии в объеме около 319 ГВт-ч в год. Станция мощностью 100 МВт сможет  обеспечить электроэнергией 4-5 районов. Данный инвестиционный проект, создаст условия для - увеличения потенциала района и придаст импульс развитию экономики региона.

Банк создан 25 декабря 2015 года путем вступления в силу Статей Соглашения АБИИ и официально начал свою деятельность 16 января 2016 года.

Приоритетные направления финансирования АБИИ - энергетика, транспорт, логистика, городская и сельская инфраструктура и другие.

27 января 2016 года Республикой Казахстан были ратифицированы Статьи Соглашения АБИИ. Членами АБИИ является 75 стран, в том числе Казахстан.

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