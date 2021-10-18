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В понедельник, в 11:29

Ажиотаж вокруг «Игры в кальмара» привел к буму на корейской бирже

Ажиотаж вокруг «Игры в кальмара» привел к буму на корейской бирже

На фоне популярности сериала «Игра в кальмара» на сервисе Netflix инвесторы обратили свой взор на акции корейских развлекательных компаний в поиске нового хита.

На фоне популярности сериала «Игра в кальмара» на сервисе Netflix инвесторы обратили свой взор на акции корейских развлекательных компаний в поиске нового хита. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, на торгах в понедельник, 18 октября, резко подорожали ценные бумаги корейской студии Santa Claus Entertainment. Рост стимулировала новость о том, что вышедший два дня назад сериал компании «Мое имя» уже занял четвертое место в рейтинге телешоу Netflix. Акции выросли на 30% — до 4315 корейских вон на корейской бирже KOSDAQ.

Котировки акций компании Astory Co Ltd, создавшей сериал о зомби «Королевство», сегодня подскочили на 12%. Бумаги студий Dexter Studios Co Ltd и Jcontentree Corp взлетели более чем на 6%. Акции студии Studio Dragon Corporation, чей сериал «Родной город Ча-ча-ча» в настоящий момент занимает седьмое место в рейтинге Netflix, подорожали на 4%.

По данным Bloomberg, бюджет «Игра в кальмара» составил около $21,4 млн. По информации на 13 октября, сериал посмотрели 111 млн пользователей Netflix. Сервис оценивает выгоду от сериала в $891,1 млн. Во внутренних документах платформы указывается, что речь идет не о прямом поступлении средств, а об ожидаемой оценке компании.

Фото: vedomosti.ru

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