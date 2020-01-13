Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Австралия выделит 34,5 миллиона долларов на восстановление природы
inbusiness.kz
inbusiness.kz
Сегодня, в 8:43

Австралия выделит 34,5 миллиона долларов на восстановление природы

Власти Австралии выделят 34,5 миллиона долларов на восстановление дикой природы после бушующих в стране лесных пожаров.

"Сегодня мы объявили первоначальный взнос в размере 50 миллионов австралийских долларов (34,5 миллиона долларов США), чтобы способствовать немедленной работе по защите дикой природы после лесных пожаров и работать совместно с коалицией групп, чтобы планировать усилия для восстановления", – написал казначей Австралии Джош Фрайденберг в Twitter.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибло более  миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

Другие новости по темам:
Мировые новости
inbusiness.kz
inbusiness.kz
Предприниматели в Казахстане на три года освобождены от уплаты налогов
Предприниматели в Казахстане на три года освобождены от уплаты налогов
В последние дни ушедшего года Глава Государства подписал закон, освобождающий микро и малый бизнес от налогов на доходы на три года.
Сегодня, в 14:52
Региональные конференции "О финансах и налогах простым языком": АТФБанк и РЦПП консультируют МСБ по всему Казахстану
Региональные конференции "О финансах и налогах простым языком": АТФБанк и РЦПП консультируют МСБ по всему Казахстану
АТФБанк проведет конференцию "О финансах и налогах простым языком", которая пройдет в 32 городах Казахстана с 13 января по 20 февраля 2020 года.
Сегодня, в 8:48
Австралия выделит 34,5 миллиона долларов на восстановление природы
Австралия выделит 34,5 миллиона долларов на восстановление природы
Власти Австралии выделят 34,5 миллиона долларов на восстановление дикой природы после бушующих в стране лесных пожаров.
Сегодня, в 8:43
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения