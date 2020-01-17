Асет Исекешев назначен помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности РК

Указом Главы государства Асет Исекешев назначен помощником Президента – Секретарем Совбеза РК. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в тексте Указа.

Асет Исекешев родился 17 августа 1971 года. В 1994 году окончил юридический факультет КазГУ им. аль-Фараби, в 1998 году — Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В разное время занимал должность помощника Президента РК по экономическим вопросам, министра индустрии и торговли РК, заместителя Премьер-Министра РК – министра индустрии и новых технологий РК.

С 22 июня 2016 года занимал должность акима Астаны. 10 сентября 2018 года был назначен руководителем Администрации Президента РК. 25 марта 2019 года решением Первого Президента – Елбасы был назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента – Елбасы.