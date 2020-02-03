Apple временно закроет офлайн-магазины в Китае
Apple закроет все свои офисы и офлайн-магазины в Китае до 9 февраля. Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.
Компания решила проявить осторожность из-за вспышки коронавируса в стране.
- Apple закроет все свои офисы и офлайн-магазины в Китае до 9 февраля. Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.
- В компании объяснили, что делают это из предосторожности из-за вспышки коронавируса, а также выразили поддержку всем пострадавшим.
- Apple пообещала следить за ситуацией и вновь открыть магазины как можно скорее.
- Пока неизвестно, будут ли работать производства Apple в Китае, которыми управляет партнёр компании Foxconn, отмечает The Verge.
- Своё присутствие в Китае временно ограничили и другие компании, пишет Bloomberg: сеть Starbucks закрыла около 2 тысяч точек в стране, а автопроизводители Honda и Nissan эвакуировали рабочих из Уханя, где зафиксировано большое количество заболевших.
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