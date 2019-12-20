Apple стала самым успешным производителем смартфонов

Аналитики признали доминирование Apple на рынке смартфонов в 2019 году. На долю компании приходится 2/3 прибыли глобального рынка смартфонов, говорится в исследовании Counterpoint Research.

Эксперты зафиксировали, что на долю Apple приходится 66 процентов прибыли и 32 процента доходов всей отрасли смартфонов. На втором месте с большим отставанием находится Samsung, которая имеет 17 процентов прибыли. Counterpoint Research полагает, что успех корейской компании связан с расширением линейки Galaxy A и высокой маржинальностью смартфонов серии Galaxy Note 10.

Китайские бренды Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi находятся в арьергарде топа. По мнению аналитиков, этим компаниям привычнее работать в сегменте бюджетных смартфонов. При этом Huawei и Xiaomi пытаются монетизировать потребительскую базу, предлагая дополнительные услуги. Counterpoint Research считает, что внедрение 5G положительно скажется на доходах китайских брендов в 2020 году.

Глобальная прибыль от продаж смартфонов в текущем году снизилась на 11 процентов. Аналитики заметили, что потребители стали реже обновлять смартфоны премиум-класса, вроде iPhone Xs или Samsung Galaxy Note 10.

Общемировые тренды рынка смартфонов в целом совпадают с российскими. В частности, отечественные ретейлеры рассказали, что россияне заинтересованы в девайсах с поддержкой 5G и все чаще предпочитают приобретать премиум-девайсы, которые не нужно будет обновлять ближайшие два-три года.