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Во вторник, в 5:56

Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов

Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов

Американская компания Apple представила в понедельник обновленные модели своего флагманского ноутбука MacBook Pro. Презентация новинок проходит в онлайн-формате.

Американская компания Apple представила в понедельник обновленные модели своего флагманского ноутбука MacBook Pro. Презентация новинок проходит в онлайн-формате. Трансляция ведется на сайте компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния).

Новые MacBook Pro представлены в двух вариантах - с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. В верхней части экрана разработчики разместили блок с камерой, аналогичный тому, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad. Специалисты Apple в новом поколении ноутбуков приняли решение вернуться к магнитной системе зарядки MagSafe, которой не было в предыдущем поколении MacBook Pro. При этом было решено отказаться от сенсорной многофункциональной панели Touch Bar, которая была заменена на полноразмерные клавиши управления.

Apple оснастила новинки передовыми процессорами собственного производства M1 Pro и M1 Max. В зависимости от комплектации новые MacBook Pro получат до 64 гигабайт оперативной памяти, объем встроенной памяти может быть увеличен до 8 терабайт. По заверению производителей, объема аккумулятора хватит для беспрерывной работы продолжительностью до 21 часа в режиме просмотра видео.

Стоимость новинок начинается от $1 999 за 14-дюймовую модель, от $2 499 - за модель с экраном 16 дюймов. Они доступны для предварительного заказа, поставки ожидаются не ранее 26 октября.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино является одной из крупнейших в мире.

Фото: ixbt.com

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