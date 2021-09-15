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В прошлую среду, в 4:33

Apple представила iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Apple представила iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Apple на своей ежегодной осенней презентации представила продвинутые версии своей новой линейки смартфонов - 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max.

Apple на своей ежегодной осенней презентации представила продвинутые версии своей новой линейки смартфонов - 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max. Трансляция презентации велась на сайте компании.

В Apple заявили, что это "лучшие iPhone, которые они когда-либо создавали". Обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер.

OLED-экраны имеют частоту обновления до 120 Гц и яркость до 1 000 нит.

Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка (можно снимать объекты на расстоянии до 2 см). Также устройства получили "кинематографический режим" (как и в базовых версиях iPhone 13), который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом. Кроме того, смартфоны теперь поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.

Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.

Также iPhone 13 Pro стал первым смартфонов компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ. Стоимость iPhone 13 Pro в США начинается от $999, Pro Max - от $1 099.

Фото: zdnet.com

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