Apple Pay становится доступен держателям карт Jýsan Bank

Jýsan Bank и Apple запустили бесконтактные платежи при помощи технологии Apple Pay. Отныне держатели платёжных карт Mastercard от Jýsan Bank смогут использовать в своих повседневных расходах лёгкий, безопасный и удобный способ оплаты Apple Pay.

С помощью iPhone и Apple Watch, оснащенных технологией NFC можно совершить бесконтактные платежи в POS-терминалах. Кроме того, технология Apple Pay позволяет осуществлять электронные платежи с помощью других устройств Apple, планшетов iPad и компьютеров Mac, в интернет-магазинах и приложениях App Store.

«Жизнь становится более мобильной, даже платежи ушли в смартфоны. Более 60% всех смартфонов на рынке уже оснащены платёжными функциями NFC. Apple Pay, безусловно, удобная и долгожданная функция, которая облегчает и упрощает возможности для держателей карт Jýsan Bank в вопросах бесконтактных платежей. И это еще не все, клиенты нашего банка смогут получать повышенный кэшбэк в размере 1,5% реальными деньгами от каждой совершенной покупки посредством Apple Pay», – комментирует Лариса Белова, управляющий директор Jýsan Bank.

Apple Pay даёт возможность осуществления бесконтактной оплаты без доступа к интернету и мобильной сети. Безопасность и удобство осуществления платежа обеспечиваются технологиями Face ID и Touch ID.

Чтобы воспользоваться сервисом Apple Pay, клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Mastercard через приложение Wallet или привязать её в мобильном приложении Jýsan. С подробной инструкцией по подключению устройства можно ознакомиться по ссылке.

Бесконтактные платежи Apple Pay доступны для использования начиная с iPhone 6 и выше, а также всех поколений Apple Watch. Полный список устройств, поддерживающих Apple Pay доступен здесь.