Apple отложила открытие офисов в США до января 2022 года из-за продолжающегося роста заболеваний штаммом коронавируса «Дельта»

Корпорация Apple откладывает возвращение своих сотрудников в американские офисы как минимум до начала января 2022 года. Это связано с непрекращающимся ростом заболеваний штаммом коронавируса «Дельта», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний меморандум компании. В тексте документа говорится, что руководство оповестит сотрудников относительно нового графика работы в офисах за месяц до того, как они будут открыты.

Следует отметить, что это не первый случай, когда компания откладывает дату открытия своих офисов. Уже несколько корпораций были вынуждены изменить свои планы по возвращению в офис из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Некоторые из них в качестве обязательного условия возвращения ввели вакцинацию.

В служебной записке, разосланной сотрудникам Apple, также говорится, что в настоящее время компания не планирует закрывать свои главные представительства или розничные магазины. Помимо этого, программа домашнего тестирования на наличие антител будет увеличена до трех тестов в неделю.

Фото: businessinsider.com