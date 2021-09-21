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Во вторник, в 8:46

Apple официально представила новую iOS 15

Apple официально представила новую iOS 15

В Купертино сообщили о выпуске финальной версии iOS 15, которая включает ряд новых функций, обновление Facetime, изменения уведомлений и другие улучшения.

В Купертино сообщили о выпуске финальной версии iOS 15, которая включает ряд новых функций, обновление Facetime, изменения уведомлений и другие улучшения. Релиз iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 состоялся в один день. Facetime теперь поддерживает расширенный звук и имеет функцию снижения фонового шума, при этом абоненты смогут присоединяться к каналам Facetime через ссылку для общего доступа.

В приложение были добавлены новые вкладки «Новости», «Музыка», «Телевидение» и «Подкасты». Также новинкой в ​​iOS 15 является функция Live Text, которая работает аналогично Google Lens. Сервис способен извлекать текст из фотографий и скриншотов, после чего полученный текст можно отредактировать, перевести на другой язык или отправить через мессенджер.

В операционной системе был также обновлен основной функционал приложений «Карты», «Фото» и «Погода». Новые алгоритмы Apple на основе машинного обучения способны выдавать расширенные результаты при поисковом запросе.

В iPadOS 15 появилась поддержка шорткатов для клавиатуры, галерея виджетов и «Библиотека приложений», а также новые возможности многозадачности, включая быстрый способ переключения между запущенными программами как на Windows или Mac, новая функция «Быстрые заметки» и некоторые другие изменения.

Обновление watchOS 8 несколько менее масштабное. Основное внимание было уделено более глубокой интеграции с iPhone, в частности, с такими функциями, как режим фокусировки и приложение «Контакты».

Фото: iphones.ru

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