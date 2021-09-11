Apple обязали отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Apple Inc получила предписание от федерального окружного судьи, рассматривавшего иск Epic Games Inc., изменить правила работы магазина App Store и разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг.

Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, подала иск в 2020 году, после того как Apple заблокировала приложение компании за нарушение требования о приеме платежей внутри App Store, где взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к заключению, что подобная практика Apple является неконкурентной и наносит ущерб пользователям, лишая их возможности платить за услуги более низкую цену, и запретила Apple эту практику.

В то же время суд не стал называть Apple монополистом. "Суд не может заключить, что Apple является монополистом в соответствии как с федеральным законодательством, так и с антимонопольными законами", - сказала судья.

Epic Games обвинила Apple в том, что компания незаконно пользуется своим монопольным положением и ограничивает конкуренцию. Она рассчитывала заставить Apple через суд отменить 30%-ную комиссию App Store, пишет The Wall Street Journal.

Судья, однако, не стала делать этого, хотя и заявила, что Apple не обосновала в достаточной мере введение такой комиссии на покупку.

"Утверждение, что комиссия является платой разработчиков за использование платформы Apple, ее интеллектуальной собственности, а также за доступ к клиентской базе компании, оправдывает саму комиссию, но не ее размер", - отметила судья.

В Apple назвали решение суда "оправданием". "Суд подтвердил то, что мы знали все это время: работа App Store не идет вразрез с антимонопольным законодательством. Как признал суд - успех не является незаконным", - говорится в пресс-релизе Apple.

Тем не менее, решение суда ограничит Apple важный источник выручки, отмечают аналитики. Акции компании подешевели на 3,5% после решения суда, что сократило ее капитализацию почти на $85 млрд.

Epic Games также подала иски к Apple в Евросоюзе, Великобритании и Австралии.

Фото: iphones.ru