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11.09.2021

Apple обязали отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Apple обязали отменить ограничения на прием платежей разработчиками

Apple Inc получила предписание от федерального окружного судьи, рассматривавшего иск Epic Games Inc., изменить правила работы магазина App Store.

Apple Inc получила предписание от федерального окружного судьи, рассматривавшего иск Epic Games Inc., изменить правила работы магазина App Store и разрешить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг.

Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, подала иск в 2020 году, после того как Apple заблокировала приложение компании за нарушение требования о приеме платежей внутри App Store, где взимается 30%-ная комиссия с каждой покупки.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс пришла к заключению, что подобная практика Apple является неконкурентной и наносит ущерб пользователям, лишая их возможности платить за услуги более низкую цену, и запретила Apple эту практику.

В то же время суд не стал называть Apple монополистом. "Суд не может заключить, что Apple является монополистом в соответствии как с федеральным законодательством, так и с антимонопольными законами", - сказала судья.

Epic Games обвинила Apple в том, что компания незаконно пользуется своим монопольным положением и ограничивает конкуренцию. Она рассчитывала заставить Apple через суд отменить 30%-ную комиссию App Store, пишет The Wall Street Journal.

Судья, однако, не стала делать этого, хотя и заявила, что Apple не обосновала в достаточной мере введение такой комиссии на покупку.

"Утверждение, что комиссия является платой разработчиков за использование платформы Apple, ее интеллектуальной собственности, а также за доступ к клиентской базе компании, оправдывает саму комиссию, но не ее размер", - отметила судья.

В Apple назвали решение суда "оправданием". "Суд подтвердил то, что мы знали все это время: работа App Store не идет вразрез с антимонопольным законодательством. Как признал суд - успех не является незаконным", - говорится в пресс-релизе Apple.

Тем не менее, решение суда ограничит Apple важный источник выручки, отмечают аналитики. Акции компании подешевели на 3,5% после решения суда, что сократило ее капитализацию почти на $85 млрд.

Epic Games также подала иски к Apple в Евросоюзе, Великобритании и Австралии.

Фото: iphones.ru

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