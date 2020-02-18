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Сегодня, в 4:49

Apple объявила об ограничениях мировых поставок iPhone из-за коронавируса

Мировые поставки iPhone будут временно ограничены из-за сложностей в работе предприятий-поставщиков Apple в Китае, вызванных коронавирусом. Из-за снижения спроса в КНР по той же причине доходы компании в текущем квартале будут ниже ранее объявленных прогнозных показателей. Об этом говорится в опубликованном Apple сообщении.

«Мировые поставки iPhone будут временно ограничены», — сообщила компания. В Apple отметили, что предприятия-поставщики расположены за пределами эпицентра заболевания — провинции Хубэй, но восстанавливают свою работу «медленнее, чем мы ожидали». «Этот дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы по всему миру», — говорится в сообщении компании. «Все наши магазины в Китае и многие из наших магазинов-партнеров были закрыты. Кроме того, открытые магазины работают в сокращенные часы и с очень низким трафиком клиентов», — отмечается в нем. Компания заверила, что розничные точки продаж в КНР будут возобновлять свою работу, как только это будет возможно.

«Наши корпоративные офисы и контакт-центры в Китае открыты, а наши интернет-магазины остаются открытыми повсюду», — отметила Apple. Компания констатировала, что ее доходы в текущем квартале будут ниже ранее объявленных в квартальном руководстве от 28 января. В сообщении указывается, что за пределами Китая, потребительский спрос на услуги и продукцию компании оставался высоким и соответствовал ожиданиям. «Наш главный приоритет — сейчас и всегда — это здоровье и безопасность наших сотрудников, партнеров по цепочке поставок, клиентов и сообществ, в которых мы работаем», — заявила компания.

Вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 впервые была зафиксировано в китайском городе Ухане, административном центре провинции Хубэй, в конце декабря 2019 г. Комиссия по здравоохранению Китая сообщала 17 февраля о более чем 70 000 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 1770 человек.

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