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Сегодня, в 10:35

Apple объявила о рекордной в своей истории выручке за квартал

Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке – $91,8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал – $4,9%. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании отчете за квартал. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

«Мы рады сообщить о самой высокой квартальной выручке Apple когда-либо», – цитируются в сообщении слова генерального директора Тима Кука. По его оценке, причиной роста стал спрос на iPhone последних моделей (рост продаж на 8%), часы, наушники AirPods и услуги компании.

База активных устройств превысила 1,5 млрд против 1,4 млрд годом ранее. «Мы рассматриваем это как мощное свидетельство удовлетворенности, вовлеченности и лояльности наших клиентов – и отличный драйвер нашего роста по всем направлениям», – сказал Кук.

Год назад падение продаж iPhone и экономический спад в Китае впервые с 2016 г. привели компанию к снижению доходов. В текущем квартале Apple прогнозирует выручку в размере от $63 млрд до $67 млрд, т. е. рост составит от 9 до 15%. Риски могут быть связаны с распространением коронавирусной инфекции в КНР, но компания готова при необходимости сменить поставщиков, в том числе и в эпицентре заболевания – городе Ухань.

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