Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года

На мероприятии в Нью-Йорке компания поделилась с vc.ru cписком лучших приложений и игр для iPhone, iPad, macOS и Apple TV по версии редакции App Store.

Приложение года для iPhone — Spectre Camera

Стоимость: 229 рублей.

Приложение специализируется на работе с длинной экспозицией. Например, с его помощью можно сделать снимок вечернего города со смазанными следами фар проезжающих машин либо вовсе удалить автомобили и людей с фотографии. При этом пользователю не нужно использовать штатив или другие аксессуары для того, чтобы зафиксировать положение смартфона.

Для создания эффекта длинной экспозиции приложение делает сотни снимков в течение нескольких секунд, которые затем анализирует с помощью машинного обучения и алгоритмов. Spectre понимает, какие из объектов на снимках статичные, а какие нет, и выборочно применяет к ним эффекты.

Приложение разработали бывший инженер Periscope Бен Сандофски и экс-дизайнер Apple Себастьян де Вис. По их словам, на создание сервиса они потратили около года. Ранее разработчики выпустили приложение Halide, которое позволяет делать более точную настройку камеры iPhone.

Приложение года для iPad — Flow by Moleskine

Стоимость: семь дней бесплатно, далее — 149 рублей в месяц.

Flow — приложение для создания заметок и зарисовок на iPad с поддержкой Apple Pencil, разработанное производителем блокнотов Moleskine.

Приложение не поддерживает работу со слоями, однако позволяет взаимодействовать с объектами с помощью «умного» выделения и масок. По словам команды Moleskine, Flow ориентирован на более широкую аудиторию, чем профессиональные иллюстраторы.

В Flow пользователь может работать с «бесконечно» широким документом, большим набором цветов и инструментов для рисования. Например, в приложении доступно скошенное перо или графитовый карандаш, который реагирует на угол наклона стилуса.

Разработка приложения заняла два года. Команда не раскрывает количество активных пользователей. В июне 2019 года Flow by Moleskine также получил награду Apple за лучший дизайн интерфейса.

Приложение года для Mac — Affinity Publisher

Стоимость: 3790 рублей.

Affinity Publisher — приложение для работы с печатными материалами на macOS. С его помощью можно сверстать книгу, фотоальбом или рекламный буклет.

Приложение разработано компанией Serif Labs, которая специализируется на создании профессиональных инструментов для работы с графикой. Она также развивает Affinity Photos для обработки фотографий и Affinity Designer для создания векторных изображений.

Продукты Affinity отличаются отпрограмм Adobe высокой скоростью работы и бесшовным переключением между инструментами, утверждает управляющий директор Serif Labs Эшли Ньюсона. Publisher интегрирован с Photos и Designer, поэтому пользователь может мгновенно переключаться в редактор векторной графики и фотографий — без необходимости открывать файл в разных приложениях.

Приложение года для Apple TV — The Explorers

Доступно бесплатно.

Приложение позволяет просматривать снимки и видео высокого разрешения, сделанные во время экспедиций сотрудниками сервиса, профессиональными путешественниками, фотографами, операторами и пользователями.

По словам основателя The Explorers Оливьера Чиабодо, цель проекта — собрать наиболее полную библиотеку с 4K- и 8K-изображениями и роликами, сделанными в различных точках Земли. Ежедневно пользователи сервиса загружают более тысячи изображений, при этом все фото и видео проходят модерацию перед публикацией на сайте. По словам Чиабодо, сообщество проекта уже насчитывает более 200 тысяч пользователей по всему миру.

Сервис работает бесплатно и пока не планирует добавлять платные функции или рекламные объявления.

Игра года для iPhone — Sky: Children of the Light

Доступна бесплатно, есть встроенные покупки.

Sky: Children of the Light — многопользовательская сетевая приключенческая инди-игра, в которой персонажу необходимо пролететь через семь различных миров.

На создание игры ушло около шести лет, рассказали в студии Thatgamecompany. С момента её выхода в июле 2019 года приложение скачали более 5 млн раз.

Игра доступна для iPhone и iPad, однако позже команда планирует выпустить и версию для Android-устройств.

Игра года для iPad — Hyper Light Drifter

Стоимость: 379 рублей.

Обновлённая версия классической 16-битной приключенческой игры Hyper Light Drifter. Проект задумывался как комбинация The Legend of Zelda: A Link to the Past и Diablo. Для его создания разработчик игры Алекс Престон создал краудфандинговую кампанию на Kickstarter, по итогам которой смог собрать $600 тысяч при заявленных $27 тысячах.

Игра первоначально была разработана на Windows и macOS, а в июле 2019 года вышла её iPad-версия.

Игра года для Mac — GRIS

Стоимость: 749 рублей.

Платформер-головоломка, в которой игроку нужно помочь персонажу справиться с тяжелой утратой.

Игра создана испанской командой независимых разработчиков Nomada Studio на игровом движке Unity. По словам разработчиков, на её создание ушло три года.

Игра года для Apple TV — Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Стоимость: 599 рублей.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap — переиздание оригинальной игры Wonder Boy 3, которая вышла еще на Sega Master System в 1989 году. Разработчики французской студии DotEmu решили сохранить классический игровой процесс, обновив графику и звук.

Во время игры пользователи могут мгновенно переключаться между версиями игры, либо играть в сплит-режиме, когда на одной половине экрана отображается оригинальная версия Wonder Boy, а на другой — современная.

По словам разработчика игры Омара Корнута, на изучение кода Wonder Boy 3, разработку собственного движка, прорисовку всей графики и создание обновленного звука ушло 18 месяцев.

Игра года в Apple Arcade — Sayonara Wild Hearts

Доступно вместе с подпиской на Apple Arcade.

Sayonara Wild Hearts — музыкальный экшн от студии Simogo, в котором персонаж передвигается на мотоцикле и скейтборде, одновременно сражаясь и танцуя под музыку, написанную специально для игры.

Редакция App Store также назвала главным игровым трендом 2019 года переосмысление блокбастеров. За прошедший год разработчики портировали на iOS такие игры, как Mario Kart Tour (Nintendo), Minecraft Earth (Mojang), Pokémon Masters (DeNA Co), Assassin’s Creed Rebellion (Ubisoft), Gears POP! (Microsoft), The Elder Scrolls: Blades (Bethesda) и Call of Duty: Mobile (Activision Publishing).