Apple купила стартап в области искусственного интеллекта за $200 млн

Apple никак не насытится стартапами в области искусственного интеллекта. По сообщениям, технический гигант приобрел малоизвестную AI компанию за $200 млн, сообщает Investing.com со ссылкой на Business Insider.

Согласно GeekWire, новая покупка — стартап из Сиэтла под названием Xnor.ai, специализирующийся на маломощных инструментах искусственного интеллекта с распределенными вычислениями.

Apple подтвердила сделку, но не стоимость приобретения.

Несмотря на это, Xnor.ai в какой-то степени обязана своим существованием Microsoft. Компания является выпускником AI2, инкубатора для стартапов по искусственному интеллекту, финансируемого Институтом искусственного интеллекта соучредителя Microsoft Пола Аллена.

Хотя еще не ясно, как именно продукты Xnor.ai будут использоваться Apple, стартап также специализируется на программном обеспечении для распознавания изображений.

В прошлом месяце Apple приобрела другую компанию Spectral Edge из Великобритании, которая сочетает технологию слияния изображений с машинным обучением для значительного улучшения качества фотографий iPhone.

В мае генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что технологический гигант приобретает по компании «в среднем каждые две-три недели» и в первую очередь «ищет таланты и интеллектуальную собственность».