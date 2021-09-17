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В прошлую пятницу, в 8:27

Apple и Google удалили приложение Навального из своих магазинов

Apple и Google удалили приложение Навального из своих магазинов

Google и Apple удалили приложение Алексея Навального из своих магазинов после обвинений российских властей во вмешательстве во внутренние дела, сообщила команда политика в пятницу.

Американские IT-гиганты Google и Apple удалили приложение Алексея Навального из своих магазинов после обвинений российских властей во вмешательстве во внутренние дела, сообщила команда политика в пятницу.

В России начались трехдневные парламентские выборы, и правящая партия Единая Россия нацелена на победу, несмотря на снизившиеся рейтинги.

Сторонники Навального планировали использовать мобильное приложение, чтобы организовать "умное голосование" - они предлагают голосовать за конкретных кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы на победу над представителями Единой России.

В сентябре Россия потребовала от Apple и Google удалить приложение, сказав, что отказ будет расценен как вмешательство в парламентские выборы.

Apple и Google пока не ответили на просьбы о комментарии.

Иван Жданов, соратник Навального, в сообщении в соцсетях назвал удаление приложения актом политической цензуры.

Фото: rbc.ru

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