Apple и Google удалили приложение Навального из своих магазинов

Американские IT-гиганты Google и Apple удалили приложение Алексея Навального из своих магазинов после обвинений российских властей во вмешательстве во внутренние дела, сообщила команда политика в пятницу.

В России начались трехдневные парламентские выборы, и правящая партия Единая Россия нацелена на победу, несмотря на снизившиеся рейтинги.

Сторонники Навального планировали использовать мобильное приложение, чтобы организовать "умное голосование" - они предлагают голосовать за конкретных кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы на победу над представителями Единой России.

В сентябре Россия потребовала от Apple и Google удалить приложение, сказав, что отказ будет расценен как вмешательство в парламентские выборы.

Apple и Google пока не ответили на просьбы о комментарии.

Иван Жданов, соратник Навального, в сообщении в соцсетях назвал удаление приложения актом политической цензуры.

Фото: rbc.ru