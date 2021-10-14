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14.10.2021

Apple 18 октября представит новый MacBook

Apple 18 октября представит новый MacBook

Сегодня компания Apple разослала приглашения на свое второе за эту осень мероприятие, на котором 18 октября представит пару новых MacBook.

Сегодня компания Apple разослала приглашения на свое второе за эту осень мероприятие, на котором 18 октября представит пару новых MacBook, обновлённый Mac Mini и, возможно, пару AirPods третьего поколения, пишет The Verge.

То, что Apple решила дать себе волю и порадовать своих клиентов, недвусмысленно говорит твит руководителя отдела маркетинга Apple Грега Джосвиака, где выделено слово Unleashed, как намек на запуск технологии мини-светодиодов.

Трансляция мероприятия будет идти в прямом эфире на сайте Apple.com в 13:00 по восточному времени (17:00 по Гринвичу).

Apple готовится выпустить новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro, которым предстоит стать последним шагом на пути Apple к отказу от микросхем Intel. Компания уже давно поставила свой целью замену их процессором на базе Arm под названием M1X, который разрабатывает самостоятельно. Новые микросхемы могут повысить производительность по сравнению с M1, дебютировавшим в прошлом году.

У M1X 10 ядер процессора по сравнению с 8 M1, а также графические процессоры с 16 или 32 ядрами по сравнению с 8-8 в компьютерах на M1.

Среди прочих долгожданных обновлений отметим возвращение любимых фанатами функций MacBook, таких как магнитная зарядка MagSafe, порт HDMI и слот для карт памяти SD. Злополучная сенсорная панель OLED, видимо, останется в прошлом.

Новый Mac Mini будет более подходящим для опытных пользователей за счет большего количества портов, чем в прошлогодней модели.

А любителей беспроводных наушников порадуют парой обновленных AirPods, представляющих третье поколение наушников компании. AirPods будут в том же дизайне, что и AirPods Pro, но с более короткими стержнями и переработанным чехлом для зарядки.

Акции Apple теряют на торгах в Нью-Йорке 1,15% после сообщения Bloomberg о том, что компании, вероятно, придется сократить на 10 млн единиц выпуск флагманской модели iPhone 13 из-за глобальной нехватки микросхем.

Фото: Reuters

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