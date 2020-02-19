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Сегодня, в 9:12

Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Арбитраж уже обязывал выплатить эту сумму, но затем окружной суд Гааги отменил решение.

Апелляционный суд не согласился с решением окружного суда Гааги, который в апреле 2016 года отменил решение суда первой инстанции, так как Россия не ратифицировала Энергетическую хартию. Суд сейчас пришел к выводу, что хартия не нарушает российских законов.

"Это означает, что арбитражное решение снова в силе", - говорится в заявлении на сайте суда.

В заявлении кратко пересказана история ЮКОСа, который был приватизирован в 1990-х и стал одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России под руководством Михаила Ходорковского. В 2003-2006 годах власти предъявили компании налоговые претензии, после чего Ходорковский был арестован, а ЮКОС банкротом и выставлен на аукцион.

Решение вынесено по иску трех компаний - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Первые две компании - дочерние структуры GML Ltd., бывшей Group Menatep Ltd, бенефициаром которой является бывший деловой партнер Ходорковского Леонид Невзлин. Все три компании были акционерами ЮКОСа и потеряли деньги при банкротстве.

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Finance.kz
Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа
Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа
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