Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Арбитраж уже обязывал выплатить эту сумму, но затем окружной суд Гааги отменил решение.
Апелляционный суд не согласился с решением окружного суда Гааги, который в апреле 2016 года отменил решение суда первой инстанции, так как Россия не ратифицировала Энергетическую хартию. Суд сейчас пришел к выводу, что хартия не нарушает российских законов.
"Это означает, что арбитражное решение снова в силе", - говорится в заявлении на сайте суда.
В заявлении кратко пересказана история ЮКОСа, который был приватизирован в 1990-х и стал одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России под руководством Михаила Ходорковского. В 2003-2006 годах власти предъявили компании налоговые претензии, после чего Ходорковский был арестован, а ЮКОС банкротом и выставлен на аукцион.
Решение вынесено по иску трех компаний - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Первые две компании - дочерние структуры GML Ltd., бывшей Group Menatep Ltd, бенефициаром которой является бывший деловой партнер Ходорковского Леонид Невзлин. Все три компании были акционерами ЮКОСа и потеряли деньги при банкротстве.