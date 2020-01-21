АО "Самрук-Энерго" провел информационный день по вопросу цифровизации производства

«На пути к цифровым решениям» – под таким девизом прошел в г. Нур-Султан Информационный день АО «Самрук-Энерго». Участникам мероприятия, в числе которых Управляющий директор по Цифровой трансформации АО ФНБ «Самрук-Казына» Д. Керейбаев, руководители дочерних компаний электроэнергетического холдинга, партнеры и стейкхолдеры, были презентованы проекты, реализованные в Компании в рамках Программы Трансформации бизнеса в период 2017-2019 гг.

«Под руководством Фонда мы пересмотрели подходы к реализации Программы трансформации. Сегодня мы фокусируем внимание на решении производственных задач, применяем цифровые решения для наращивания производственных мощностей. Нами сформирован обновленный Портфель проектов. Он направлен на достижение стратегических целей, на повышение стоимости компании и снижение операционных затрат. Мы подводим итоги и берем курс на цифровизацию, продвигаем изменения во всех своих компаниях», - отметил в своем приветственном слове Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» Б. Жуламанов.

В ходе Информационного дня проектные команды АО «Самрук-Энерго поделились своими успехами и информацией в области Программы Цифровой трансформации. По словам специалистов, многие проекты Компании успешно завершились, перешли в операционную деятельность и сегодня приносят выгоды. Так, за период 2018-2019 гг. Портфель проектов по оперативным данным принес чистых выгод на сумму более 15 миллиардов тенге.

В частности, в 2019 году в Компании завершены 3 проекта: «Внедрение новой модели управления информационными технологиями», «Категорийное управление закупками», «Развитие процессов продаж и внедрение процессов трейдинга».

По результатам первого проекта внедрены целевые бизнес-процессы по управлению ИТ деятельности в группе компаний АО «Самрук-Энерго», создан Общий центр облуживания по информационным технологиям, внедрена Информационная система по управлению ИТ-услугами, которая автоматизировала бизнес-процессы.

Реализация проекта «Категорийное управление закупками», который презентовал Управляющий директор по обеспечению Д. Сагиндыков, подразумевает координацию действий по закупке, логистике, хранению и эксплуатации, что повышает эффективность бизнес-процессов. Применение новых подходов к закупочной деятельности позволило ускорить оборачиваемость оборотных средств, оптимизировать затраты, обеспечить наиболее полное и качественное удовлетворение потребности предприятия.

Презентуя проект – «Развитие процессов продаж и внедрение процессов трейдинга», Управляющий директор по развитию и продажам М.Улданов предложил уникальный продукт, у которого нет аналогов в Казахстане.

Что представляет собой этот продукт? Это централизованная продажа электроэнергии Экибастузских ГРЭС-1, 2 и Мойнакской ГЭС. Равномерный микс электроэнергии от 3-х станций позволит обеспечить надежные поставки, а в перспективе удовлетворить растущий спрос экономики Казахстана, потребителей. Как отметил спонсор проекта, будет обеспечен равный и прозрачный доступ к электростанциям.

Презентуя участникам мероприятия обновленный Портфель проектов Компании, Управляющий директор по трансформации бизнеса Е. Копенов особо отметил, что они способствуют повышению эффективности производства и улучшению благосостояния населения.

В завершении Информационного дня состоялось награждение проектных команд. Вручая награды победителям, Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» Б. Жуламанов поставил задачу – разработать проекты и мероприятия, которые принесут экономический эффект, а также дал старт сбору новых идей.