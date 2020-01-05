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Сегодня, в 6:44

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный"

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: 

30 декабря 2019 года международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Холдингу подтвержден долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ", национальный долгосрочный "ААА(kaz)" и краткосрочный в иностранной валюте "F2". Прогноз по долгосрочным рейтингам "Стабильный".

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