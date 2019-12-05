АО "Halyk Finance" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Позитивный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило АО «Halyk Finance» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до «BB+», прогноз по рейтингам «Позитивный».

Агентство Fitch Ratings также подтвердило ранее присвоенные АО «Halyk Finance» краткосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и рейтинг поддержки на уровне «3».

Напомним, что АО «Halyk Finance» является первым инвестиционным банком, которому был присвоен кредитный рейтинг одного из ведущих международных рейтинговых агентств. Присвоенные рейтинговые оценки являются наивысшими среди всех инвестиционных банков страны.