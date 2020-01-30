АО "Halyk Finance" получило займы в размере 1,2 млн и 1,0 млн долларов США

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о получении 27 января 2020 года займа в размере 1 200 000,00 долларов США и 28 января 2020 года – в размере 1 000 000,00 долларов США. Цель получения займов – пополнение оборотных средств.