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Halyk Finance
Halyk Finance
Сегодня, в 9:11

АО "Halyk Finance" получило займы в размере 1,2 млн и 1,0 млн долларов США

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о получении 27 января 2020 года займа в размере 1 200 000,00 долларов США и 28 января 2020 года – в размере 1 000 000,00 долларов США. Цель получения займов – пополнение оборотных средств. 

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АО "Halyk Finance" получило займы в размере 1,2 млн и 1,0 млн долларов США
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АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE)
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