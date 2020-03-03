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АО ForteBank
АО ForteBank
Сегодня, в 5:10

АО "ForteBank" сообщило о результатах оценки качества активов (AQR)

АО "ForteBank" по результатам оценки качества активов (AQR), проведенной Национальным Банком Республики Казахстан с привлечением независимых аудиторских компаний, информирует своих клиентов, инвесторов и партнеров, что оценка подтвердила устойчивое состояние Банка и значительное превышение капитала Банка относительно требований регуляторного и пруденциального капитала (К1 и К2). 

Оценка качества активов (AQR) проходила в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка, обеспечивающей единые подходы к оценке активов, консерватизм в оценке триггеров обесценения, полноту информации, независимость и тщательность в процедурах проверки. Проверка AQR послужила дополнительным стресс-тестированием для моделей резервирования и оценки обеспечения, используемых в Банке, и подтвердила их достаточный уровень консерватизма. Незначительные расхождения по начислению провизий согласно МСФО, выявленные при оценке по состоянию на 1 апреля 2019 года, составили менее 1,2% от собственного капитала Банка и были учтены в ходе проверки.

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