АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Фонд Первого Президента помогут детям с ДЦП и особыми потребностями

8 реабилитационных центров для детей с ДЦП и 16 дополнительных кабинетов поддержки инклюзии будут созданы в рамках подписанного меморандума между АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области развития здравоохранения и образования.

В ходе выступления Председатель правления Фонда Ахметжан Есимов отметил, что Фонд за последние годы достиг хороших финансовых показателей и является самым крупным донором благотворительных программ в Казахстане. Объемы благотворительности группы компаний Фонда только за последние 5 лет составили более 60 миллиардов тенге с общим охватом свыше 1 миллиона человек.

«В рамках Меморандума совместными усилиями планируется реализовать ряд социальных проектов. Будет запущена программа «Қамқорлық», которую инициировал наш Первый Президент - Елбасы. Я уверен, что через реализацию подобных программ Фонд «Самрук-Қазына» внесет свою, значимую лепту в жизни людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, не имеющих возможности для решения этих вопросов, что в целом будет способствовать положительным социальным изменениям в стране», - отметил Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов.

Глава «Самрук-Қазына» подчеркнул, что программа «Қамқорлық» станет ярким примером трехстороннего сотрудничества бизнеса, государства и неправительственного сектора. Отметим, программа «Қамқорлық» предусматривает решение социальных вопросов по направлениям реабилитации детей с ДЦП, материально-технического оснащения кабинетов поддержки инклюзии и центров раннего вмешательства.

В свою очередь, Фонд Первого Президента РК организует обучение 171 специалиста и повышение квалификации для 49 реабилитологов для открытия данных центров, АО «Самрук-Қазына» обеспечит полное оснащение и оборудование центров.. Новые реабилитационные центры и кабинеты поддержки инклюзии будут открыты на базе действующих больниц, поликлиник и общеобразовательных школ.

«Наша рабочая группа объехала все регионы и определила населенные пункты, где будут располагаться реабилитационные центры и кабинеты инклюзии. Они будут открыты на базе действующих больниц, поликлиник и общеобразовательных школ в 8 областях. На начальном этапе определили список оборудования, необходимых специалистов, разработали программы подготовки и переподготовки специалистов. Елбасы поставил перед нами задачу – открыть реабилитационные центры в этом году. Вне всяких сомнений, это большая работа. В этом нелегком деле у нас есть такой сильный партнер как «Самрук Казына». Вместе мы создаем лучшие условия для детей, нуждающихся в особом подходе, и помогаем им в достижении своих целей», - сказал Исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Асет Исекешев.