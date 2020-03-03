АО "Евразийский банк" сообщило о результатах оценки качества активов (AQR)

Евразийский банк сообщает клиентам и партнерам, что удовлетворен результатами оценки качества активов (AQR), которую завершил Национальный банк с участием независимых международных консультантов и аудиторов.

Итоги AQR полностью соответствуют прогнозам и ожиданиям акционеров и руководства Евразийского банка. Банк продолжит планомерную работу по реализации бизнес-стратегии и дальнейшему улучшению качества кредитного портфеля с учетом рекомендаций AQR. По результатам AQR Национальный банк объявил о мерах поддержки Евразийского банка, в результате которых достаточность собственного капитала составит 8-10%, что соответствует всем регуляторным требованиям.