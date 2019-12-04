АО «ЕНПФ» обновили пенсионный калькулятор

Прогнозный пенсионный калькулятор поможет каждому вкладчику ЕНПФ рассчитать свои будущие пенсионные выплаты. При этом он показывает, как государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), так и выплаты из ЕНПФ. Кроме того, при наличии индивидуальных счетов, сформированных из обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) или добровольных пенсионных взносов (ДПВ), программа суммирует все средства. Результат расчёта выдаётся в трёх сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень инфляции и возможную доходность. Отметим, что именно в новой версии калькулятора добавились выплаты по ОППВ и ДПВ, которых ранее не было. При этом ДПВ теперь можно указывать не в процентах от дохода, а в номинальной стоимости.

Любому желающему для расчёта пенсии будет достаточно ввести дату рождения, пол, трудовой стаж, время участия в накопительной пенсионной системе, сумму накоплений на сегодняшний день и заработную плату. Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, сумма накоплений отразится автоматически.

Разработчики калькулятора обновили графику сервиса сделав её более эргономичной, функциональной и удобной. Фишкой обновлённого пенсионного калькулятора стало отображение результатов с помощью графика и таблицы выплат.

Важно помнить, что все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза).

Пользоваться пенсионным калькулятором очень легко, однако если есть какие-то сложности или вопросы, то на сайте enpf.kz можно найти памятку, где пошагово расписана и показана инструкция к сервису.