АО "Банк Развития Казахстана" открыло кредитную линию ТОО "Шымкентская химическая компания" для строительства завода в Шымкенте

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – Банк, БРК) открыло кредитную линию ТОО «Шымкентская химическая компания» (далее – Компания, ШКХ) для строительства нового завода по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в городе Шымкент (далее – Проект), сообщается на официальном сайте БРК. Стоимость Проекта составляет 13,7 млрд тенге, БРК предоставляет займ в сумме 9 млрд тенге сроком до 10 лет, оставшуюся часть в размере 4,7 млрд тенге вложит Компания за счет собственных средств. Проект реализуется в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

Предоставленное Банком финансирование будет направлено на проектирование, строительно-монтажные работы завода, а также приобретения оборудования.

Целью проекта является развитие нефтехимической отрасли Казахстана за счет увеличения глубины переработки нефтегазохимического сырья (бутан-бутиленовой фракции, получаемой в процессе переработки на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (далее-ШНПЗ) в рамках его модернизации. Дальнейшая переработка бутан–бутиленовой фракции на заводе ШКХ позволит организовать производство метил-трет бутилового эфира, который будет использоваться ШНПЗ для производства высооктановых бензинов экологических классов К4 и К5.

Годовая мощность нового предприятия – 57 тысяч тонн МТБЭ. Завершение строительно-монтажных работ завода запланировано на середину 2020 года. После реализации Проекта на заводе появится около 152 новых рабочих мест.

Проект соотвествует мандату Банка и является одним из ключевых в развитии нефтегазохимической отрасли страны т.к. выпускаемая продукция Шымкентской химической компании позволит производить высококачественные нефтепродукты в Казахстане, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность нашей страны. Реализация данного проекта также позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в МТБЭ, в частности ШНПЗ,- сообщил Заместитель Председателя Правления БРК Думан Аубакиров.

МТБЭ – один из главных кислородосодержащих высокооктановых компонентов, используемых при получении неэтилированных автомобильных бензинов. Он применяется в качестве добавки к моторным топливам, повышающей октановое число бензинов и способствующей более полному сгоранию топлива. Годовая потребность казахстанского рынка в октаноповышающих присадках составляет 80 тысяч тонн. На сегодняшний день в Казахстане существует только одно предприятие по производству МТБЭ мощностью 20 тыс. тонн в год.

Наш Проект разработан на базе всемирно известной технологии Etherification французской компании AXENS, которая является одним из международных лидеров в производстве МТБЭ, - поделился Генеральный директор ТОО «Шымкентская химическая компания» Манат Бибасов.

Справка от Finance.kz:

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.