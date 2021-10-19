Антимонопольный законопроект запретит техгигантам США навязывать свои продукты и услуги

Около десятка сенаторов США от обеих партий в понедельник официально представили законопроект, который запретит платформам техгигантов, таких как Amazon и Alphabet, навязывать собственные продукты и услуги.

Новый законопроект - один из целого ряда, внесенных в Конгресс в 2021 году и направленных на обуздание технологических компаний, включая лидеров отрасли Facebook и Apple. Пока ни один из них не стал законом, хотя один - призванный расширить рычаги антимонопольных органов - уже одобрен Сенатом.

Рейтер изучил тысячи внутренних документов Amazon и сообщил 13 октября, что индийские подразделения Amazon систематически создавали фальшивки и манипулировали результатами поиска для продвижения собственных частных брендов в стране, которая является одним из крупнейших растущих рынков гиганта электронной коммерции.

Amazon выступила против законопроекта, сказав, что если он будет принят, то "нанесет ущерб потребителям и более чем 500.000 американских малых и средних предприятий, которые продают товары в интернет-магазине Amazon, и поставит под угрозу более 1 миллиона рабочих мест, созданных этими предприятиями".

Google предупредила, что предложенный Конгрессом законопроект затруднит предоставление бесплатных услуг - например, поиска в интернете и Google-карт - и сделает эти услуги "менее безопасными, менее конфиденциальными и менее надежными".

Facebook, которая конкурирует с рядом социальных сетей, включая TikTok и Twitter, сказала, что антимонопольное законодательство не должно "пытаться уничтожить продукты и услуги, от которых зависят люди".

Аналогичный законопроект внесен и в Палату представителей США.

Фото: rbc.ru