Ant Group поделиться данными бизнеса с Центобанком Китая

Ant Group поделится с центральным банком Китая данными своего бизнеса потребительского кредитования в рамках реструктуризации финтех-гиганта, которая началась после того, как китайский регулятор приостановил IPO дочерней компании Alibaba, пишет CNBC.

Народному банку Китая (PBOC) будет предоставлена информация о потребительском кредитном продукте Ant’s Huabei, которая включает дату открытия счета, объем кредитной линии и статус погашения. Сведения о времени совершения покупок или покупаемых товарах передаваться в PBOC не будут.

Кредитный бизнес Ant работал по модели, в соответствии с которой фирма сводила заемщиков с кредиторами, но сама не обеспечивала эти ссуды, так что большую часть риска несли банки. Регулирующие органы посчитали, что Ant, действует как финансовое учреждение, но ее деятельность не регулируется банковским законодательством.

Китайские регуляторы потребовали реструктурировать бизнес Ant Group. В июне компании был дан зеленый свет на ведение бизнеса по потребительскому кредитованию с участием внешних акционеров: 50% акций нового предприятия принадлежит Ant, которая внесла в уставной капитал 4 млрд юаней ($625,93 млн), другие 50% приходятся на шесть акционера, которые внесли аналогичную сумму.

В этом бизнесе размещаются кредитные продукты Huabei и Jiebei, и он называется Chongqing Ant Consumer Finance Co.

Ant Group в настоящее время находится в процессе превращения в финансовую холдинговую компанию, деятельность которой будет контролироваться PBOC и другими регулирующими органами.

Требования к совместному использованию данных с PBOC приводят Ant Group в соответствие с другими финансовыми учреждениями в сфере кредитования, которые должны делать то же самое.

Компания надеется развеять опасения, что обмен кредитными данными пользователей от Huabei может повлиять на их будущую способность получать ссуды.

«Полный и надлежащий набор кредитных историй позволит финансовым учреждениям лучше понять кредитоспособность пользователей и лучше их обслуживать», — говорится в заявлении Ant Group.

Кевин Квек, управляющий директор и старший аналитик Bernstein, сказал, что соглашение о совместном использовании кредитных данных с центральным банком устраняет «значительную» неопределенность регулирования в отношении Ant Group.

«Обмен данными, конечно, подрывает преимущества Ant, но это позволяет им получить... лицензию на потребительское финансирование», — сказал Квек CNBC.

Он считает, что Ant позволят продолжить свой бизнес, но в рамках нормативных полномочий и правил, и если это поможет более широкой повестке дня бюро потребительского кредитования. При этом Ant «продолжит доминировать как очень крупный дистрибьютор, учитывая его пользовательскую базу, даже если теперь ему придется делиться некоторыми данными».

Фото: rbc.ru