Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров АО "Страховая компания "Amanat"

АО "Страховая компания "Amanat", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 27 декабря 2019 года Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров компании.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Страховая компания "Amanat" состоит из трех человек: Амиров Р.У., Бегимбетов Е.Н., Батыргожин Н.К.