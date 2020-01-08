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Сегодня, в 6:25

Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров АО "Страховая компания "Amanat"

АО "Страховая компания "Amanat", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 27 декабря 2019 года Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров компании. 

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Страховая компания "Amanat" состоит из трех человек: Амиров Р.У., Бегимбетов Е.Н., Батыргожин Н.К. 

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Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров АО "Страховая компания "Amanat"
Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров АО "Страховая компания "Amanat"
Решением Совета директоров от 27 декабря 2019 года Амиров Р.У. избран председателем Совета директоров компании.
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