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Сегодня, в 6:16

Американский фитнес-агрегатор ClassPass привлёк $285 млн и стал первым «единорогом» в 2020 году

Американский фитнес-агрегатор ClassPass привлёк $285 млн инвестиций. Оценка компании превысила $1 млрд, что сделало ClassPass первым технологическим «единорогом» в 2020 году, сообщает Forbes со ссылкой на компанию.

Раунд возглавили инвестфирмы L Catterton и Apax Digital. В нём также участвовала азиатская Temasek. С помощью привлечённых денег ClassPass планирует ускорить международную экспансию и расширить корпоративные программы.

Пользователи ClassPass могут заниматься в разных фитнес-клубах за подписку. Места на занятия бронируются через приложение. С 2017 года ClassPass предлагает подписку в кредит с использованием виртуальной валюты, пишет TechCrunch.

Стартап в 2013 году основала Паял Кадакия. Всего с момента основания компания привлекла почти $550 млн. Сервис работает в 28 странах и предлагает доступ к более 5 млн занятий различными видами спорта. Компания предоставляет корпоративные услуги и сотрудничает с Google, Morgan Stanley и еще примерно 1000 компаний.

В декабре 2019 года похожий российский агрегатор фитнес-услуг OneFit подал заявление о банкротстве на фоне 4,7 млн рублей долгов перед партнёрами, однако суд вернул его. Сервис также предлагал единые абонементы в партнёрские фитнес-центры. В 2018 году стартап получил 29,4 млн рублей убытков при выручке 20 млн рублей.

В Казахстане также существует похожий агрегатор фитнес-услуг 1Fit.

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